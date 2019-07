Donald Trump jubile après l'audition de Robert Mueller au Congrès, les démocrates sont déçus

Pendant 22 mois, il a enquêté sur les soupçons de collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump pendant la présidentielle de 2016. Hier, il rendait compte de son travail devant les commissions de la justice et du renseignement de la Chambre des représentants. Robert Mueller, l’ancien chef de la police fédérale, est apparu tendu, très en retrait, refusant de se prononcer sur des points précis, comme les suites à donner à son rapport. Pas question non plus de dire s’il pensait que Donald Trump avait violé la loi. Il n’a offert aucune munition à ceux qui, dans les rangs démocrates réclament l’ouverture d’une procédure de destitution de Donald Trump.

Une audition décevante

C’est à contrecœur et pour répondre à une convocation du Congrès que Robert Mueller s’est livré à cette audition. L’homme est connu pour sa rectitude. Les députés démocrates attendaient donc beaucoup de lui… Sa prestation fut malheureusement décevante. Au début pourtant, et devant des dizaines de millions de spectateurs, Robert Mueller a été catégorique. A la question "Votre rapport disculpe-t-il Donald Trump des soupçons d’entrave à la justice", Mueller a répondu fermement "non". Mais par la suite, le procureur s’est enlisé dans ses réponses. Concernant l’ingérence russe, il a déclaré : "Tout au long de ma carrière, j’ai vu un nombre d’attaques contre notre démocratie. Les efforts du gouvernement russe pour s’ingérer dans notre élection font partie des plus graves" en ajoutant "l’enquête n’a pas établi que les membres de la campagne (du candidat républicain Donald Trump) ont conspiré avec le gouvernement russe dans ses activités d’ingérence dans l’élection". Robert Mueller s’exprimant d’une voix chevrotante et demandant fréquemment qu’on lui répète les questions…

Donald Trump parle "d’une très bonne journée"