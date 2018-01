Donald Trump est-il le président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis ?

L'heure du bilan a sonné pour Donald Trump, un an après son arrivée à la Maison Blanche. Est-il le président le plus impopulaire de l'histoire des Etats-Unis?

"Il est en train d’y arriver après une simple année. Il a des chiffres bien plus bas que George Bush fils, donc c’est assez préoccupant pour lui, surtout parce que d’ici la fin de cette année-ci, il va avoir un grand challenge pour lui, c’est-à-dire les élections de mi-mandat, où une bonne partie du Congrès va devoir passer au vote. C’est donc une sorte de référendum aussi pour voir si on aime ou pas Trump", explique Robert De Primis, spécialiste des États-Unis et chercheur à l’Université du Québec à Montréal.

Mais il tient à nuancer ce sondage, qui est un sondage de la vision à l’extérieur des États-Unis. "On oublie de dire qu’il y a quand même 320 millions d’Américains, dont 60 millions qui ont voté pour Donald Trump, et il y a l’Amérique profonde qui, elle, aime ce dialogue, ce discours et cette nouvelle marque de fabrique imposés à Washington par Donald Trump. Je crois profondément à l’heure actuelle que Donald Trump a réformé notamment Washington sur une manière de faire, mais aussi le parti républicain, ce qui fait alors qu’il commence à avoir une voie royale pour continuer à garder le pouvoir."

Une vision tronquée de Donal Trump en Europe?

"Non, simplement on a une vision qui est un peu romancée de la politique internationale qui fait qu’on a apprécié, nous, de ce côté-ci de l’Atlantique, énormément Barack Obama parce que c’était une approche un peu plus poétique de la politique, et surtout une manière un peu moins bulldozer en tous les cas par rapport à Trump, et moins choc, notamment par rapport au mur et par rapport aux migrants. Donc, ça nous apporte une vision un peu plus européenne", ajoute-t'il.

Robert De Primis considère qu'il y a un basculement vers un ultraconservatisme depuis l'élection de Bush fils, il y a 18 ans, "et vers une Amérique qui change profondément. On a oublié de le voir ça nous, de ce côté de l’Union européenne, de la partie occidentale, ce partenaire de l’OTAN notamment. On oublie de le dire, on oublie de le voir, et surtout on ne se rend pas compte, on croit que c’est parce que Trump est arrivé que l’Amérique change. Non, ce sont quasiment 2 décennies de grandes transformations sociétales et politiques en Amérique."

Le pouvoir au peuple américain

"American first", étaient les mots de Trump lors de son premier discours en tant que président. Il avait promis de transférer le pouvoir au peuple américain.

"Il a surtout profondément modifié la manière dont on fait la politique en fait à Washington, c’est-à-dire la manière dont on parle aux gens et la manière dont on négocie. Alors que Barack Obama s’asseyait pendant des semaines et des semaines pour négocier jusqu’à une virgule, lui il va vraiment aux forceps, il essaie de forcer les gens, c’est son fameux " Art of the deal ", le bouquin qu’il avait écrit il y a quelques années. C’est sa manière managériale de gérer les choses, il croit qu’il peut faire de la politique comme il faisait du business."

Un président qui essaye de redonner tout le pouvoir aux peuples oubliés et au peuple américain en général. "Par contre, dans la dernière réforme qu’il avait signée par exemple au mois de décembre, sa réforme sur l’imposition, c’est là une des plus grandes réformes depuis les 30 dernières années, mais c’est une réforme qui est décriée parce qu’on considère que c’est une réforme qui a été écrite par les riches pour les riches, et donc qui oublie de plus en plus le peuple, mais aussi une classe moyenne qui se paupérise de plus en plus aux États-Unis. On oublie de le dire."

L’Amérique " great again " au niveau économique ?

Wall Street bat des records pour l’instant, "les indicateurs sont très intéressants parce que le niveau de chômage est à 4,1 %, donc un des plus bas depuis 17-18 ans. Il y a une croissance économique qui est quand même faible, pas soutenue", précise le chercheur.

Mais à côté de ça, il considère que Donald Trump creuse de plus en plus la dette. "C’est un président qui peut porter à une certaine faillite, non pas politique, mais bien économique, les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu’on reprend un simple indicateur. On creuse la dette, la croissance n’est plus comme celle des années 80 ou des années 90, donc à ce moment-là, on voit que toutes ces big corporations, ces grands groupes, grâce à cette réforme taxatoire, ne vont pas nécessairement engager plus de monde ou augmenter les salaires, mais justement donner plus d’argent aux actionnaires. Et ça, ça fait extrêmement mal à la population américaine qui essaie de cumuler un, 2, voire 3 jobs, et qui durant cette dernière décennie, donc depuis le début de la crise économique et financière, n’a toujours pas réussi à retrouver un niveau d’antan."

Referendum pro ou anti Trump?

Mais à quoi ressemblera l'avenir du président avec les élections de mi-mandat en novembre prochain? Une sorte de référendum pro ou anti Trump ?

"C’est ce que disent les démocrates et c’est une manière marketing d’utiliser ça. Il faut reprendre peut-être le niveau de popularité de Donald Trump, il est tellement bas qu’on dit souvent qu’à ce niveau-là, un président perd environ 20-25 députés à la chambre. Et c’est justement l’avantage qu’ont les républicains à l’heure actuelle à la chambre. Il faudrait donc voir d’ici à la fin de l’année, jusqu’à ces élections de mi-mandat, quel sera le niveau de popularité, quel genre de réformes le président sera capable de faire passer au sein de la chambre et du Sénat pour pouvoir parler à son électorat. À ce moment-là, on verra de quelle manière le référendum sera pour ou contre Trump", ajoute-t'il pour terminer.