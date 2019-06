Donald Trump est arrivé à Londres: il sera reçu par la Reine à Buckingham... et par le ballon Baby Trump

Donald Trump torpille le projet de Brexit de Theresa May - JT 13h - 13/07/2018 Theresa May est impatiente de s'asseoir autour d'une table avec Donald Trump. En tout cas, c'est elle qui le dit. Les 2 chefs d'Etat doivent ensemble discuter du Brexit. Ils ont des vues très différentes sur la question. La position douce, c'est celle de Theresa May. La version dure, celle de Donald Trump. Et le président américain est formel : si la Première ministre britannique ne change pas d'orientation, il n'y aura pas d'accord commercial entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.