Donald Trump dit prendre de la chloroquine et attaque l'OMS "marionnette de la Chine"

Donald Trump a annoncé lundi qu’il prenait une pilule de chloroquine chaque jour même si la présence du coronavirus n’a pas été détectée dans son

organisme alors qu’il se soumet régulièrement à des tests.

"J'en prends parce que j'entends de très bonnes choses", a déclaré M. Trump lors d'un échange avec les journalistes. "Vous connaissez l'expression: qu'est-ce que vous avez à perdre ?", a-t-il ajouté.

"Tous les jours, un cachet par jour. A un certain moment, j'arrêterai", a-t-il encore dit, tout en soulignant que tous tests qu'il avait effectués jusqu'ici pour le Covid-19 avaient été négatifs.

L'OMS marionnette de la Chine

Le président américain Donald Trump a accusé également l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’être une "marionnette de la Chine", réitérant ses critiques sur sa gestion du coronavirus.

"Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale de la santé", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche. "Ils sont une marionnette de la Chine".

Interrogé sur le devenir de la contribution américaine à cette organisation, dont il avait annoncé la suspension mi-avril, M. Trump est resté évasif. "Nous allons prendre une décision bientôt", a-t-il déclaré.

Plus de 90.000 décès et 1,5 million de cas recensés

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 90.000 décès et du 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins, enregistrant ainsi 10.000 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en une semaine.

La barre des 80.000 morts avait été franchie lundi dernier, et celle des 50.000 il y a un peu plus de trois semaines (le 24 avril). Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense, selon les bilans officiels, le plus grand nombre de morts et de cas dépistés de la maladie.