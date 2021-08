Donald Trump dénonce « la plus grande humiliation en politique étrangère de l’histoire des USA »

Catastrophe, débâcle, échec, désastre : les mots manquent pour qualifier ce qui se déroule en Afghanistan et plus précisément à Kaboul depuis que les talibans s’en sont facilement emparés. Pour Donald Trump, l’occasion était trop belle et il ne l’a pas laissée passer : l’ancien président a profité de son meeting ce samedi soir en Alabama où il n’était plus venu depuis 4 ans pour critiquer férocement celui qui l’a privé d’un second mandat.

"C’est la plus grande humiliation que j’ai jamais vue. La sortie bâclée de Biden en Afghanistan est la démonstration la plus étonnante d’incompétence flagrante de la part d’un leader national, peut-être la plus grande jamais vue dans l’histoire. Nommez une autre situation comme celle-ci. Le Vietnam ressemble à un chef-d’œuvre de stratégie par rapport à la catastrophe de Joe Biden. Cela n’aurait pas dû arriver. Il suffisait de laisser les soldats là-bas jusqu’à ce que tout soit sorti, nos concitoyens, nos armes. Ensuite, vous bombardez les bases. Nous avons cinq bases et vous dites au revoir. Vous dites au revoir. La scène de ces gros avions géants décollant avec des gens accrochés sur les côtés et tombant, vous ne verrez plus jamais quelque chose comme ça."