Donald Trump définitivement banni par Facebook: "une honte absolue", affirme l'ex-président

Donald Trump a qualifié mercredi de "honte absolue" les décisions des réseaux sociaux de suspendre ses comptes, dans un communiqué publié après l'annonce que le conseil de surveillance de Facebook maintenait l'interdiction faite à l'ancien président de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram.

"On a retiré la liberté d'expression au président (ancien président, Ndlr) des Etats-Unis parce que des fous de la gauche radicale ont peur de la vérité mais la vérité sortira de toute façon, plus grande et plus forte que jamais", a ajouté Donald Trump.

"Le peuple de ce pays ne se laissera pas faire! Ces groupes de réseaux sociaux doivent payer un prix politique, et ne doivent plus jamais être autorisés à détruire et décimer notre processus électoral", a poursuivi l'ex-président.