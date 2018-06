Donald Trump confirme finalement la tenue du sommet avec Kim Jong Un le 12 juin à Singapour

Il y a une semaine, le président américain Donald Trump avait annoncé qu'il annulait la tenue du sommet avec Kim Jong Un le 12 juin à Singapour. Ce vendredi, nouveau volte-face du dirigeant américain à l'issue d'une rencontre avec le bras droit du dirigeant nord-coréen à la Maison Blanche.

Le président américain a confirmé la tenue du sommet avec Kim Jong Un le 12 juin à Singapour. En s'exprimant devant la presse, le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser. Il a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait "un processus couronné de succès" et a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles sanctions pendant les pourparlers.

Le général Kim Yong Chol, en première ligne côté nord-coréen pour la préparation de ce tête-à-tête inédit prévu le 12 juin à Singapour, est arrivé peu après 13h00 (19h00 en Belgique) à Washington. Il a été accueilli par le secrétaire général de la présidence américaine, John Kelly, et les responsables du dossier nord-coréen au département d'Etat et à la CIA, Mark Lambert et Andrew Kim.

Geste emblématique de l'importance donnée à sa venue par Washington, il a ensuite été introduit dans le Bureau ovale pour y rencontrer le président des Etats-Unis.