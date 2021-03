Donald Trump compte lancer son propre réseau social dans quelques mois

L’ancien président Donald Trump avait annoncé vouloir lancer son propre réseau social après avoir été banni de Twitter et Facebook en janvier. Un de ses conseillers, lors d’une interview sur la chaîne américaine Fox News, a donné quelques nouvelles et même des délais sur l’arrivée de ce canal de communication.

"Je pense que nous allons le voir revenir sur les réseaux sociaux dans probablement deux ou trois mois avec sa propre plateforme. Et cela devrait être une formule gagnante, et complètement redéfinir le jeu. Tout le monde va attendre et regarder pour voir ce que propose exactement Donald Trump ", explique Jason Miller, un conseiller de l’ex-président dans l’interview rapportée par Geecko.

Suite aux évènements violents du Capitole et avoir été banni de son canal de communication préféré qu’est Twitter. Donald Trump avait annoncé en janvier vouloir lancer son propre réseau social pour continuer de véhiculer ses idées à ses nombreux supporters.

►►►A lire aussi : Donald Trump et Twitter, retour sur un duo gagnant qui a pris fin cette semaine

Le président sortant a indiqué vouloir créer sa propre plateforme médiatique, mais rien ne garantit pour autant la faisabilité de ceci. Comme l’a fait encore Amazon avec la suspension de Parler, si une plateforme se trouve être "intéléchargable" il devient difficile de construire sa propre chambre d’échos. En effet, Google et Apple avaient déjà retiré Parler de leur plateforme de téléchargement d’applications respective, mettant en cause des "incitations à la violence et activités illégales".

De nombreux fans du président américain se sont en effet rués sur les plateformes conservatrices comme Parler ou Gab suite à la décision prise par Twitter de fermer définitivement le compte de Donald Trump.