Donald Trump arrive à Londres pour une visite officielle

Donald Trump entame jeudi sa première visite officielle au Royaume-Uni, où il rencontrera la Première ministre Theresa May et la reine Elizabeth II, mais son voyage sera ponctué de nombreuses manifestations hostiles, dans un contexte politique agité.

Le président américain Donald Trump a atterri jeudi en début d'après-midi à Londres, pour une visite officielle au Royaume-Uni, où l'attendent de nombreuses manifestations et une situation politique tendue.

Avant même d'arriver, le président américain a dit douter que les propositions de Theresa May au sujet de la future relation commerciale avec l'UE après le Brexit, exposées jeudi, correspondent au vote des Britanniques en faveur d'un départ de l'UE lors du référendum de juin 2016.

La visite insistera sur les liens commerciaux avec Londres, qui souhaite ardemment signer un accord de libre-échange avec Washington après le Brexit en mars 2019. Elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne qui se conclura par un sommet bilatéral historique avec le président russe Vladimir Poutine, lundi à Helsinki.

"Il n'y a pas d'alliance plus forte que notre relation spéciale avec les Etats-Unis et il n'y aura pas d'alliance plus importante dans les années à venir", a déclaré la Première ministre Theresa May dans un communiqué, malgré une série d'accrocs qui ont mis ce lien à mal depuis l'arrivée au pouvoir du milliardaire.

"Cette semaine, nous avons l'opportunité d'approfondir cette relation commerciale unique et d'entamer des discussions sur la manière dont nous façonnerons un partenariat commercial renforcé, ambitieux et durable", a-t-elle ajouté.

L'ambassadeur des Etats-Unis au Royaume-Uni, Woody Johnson, a assuré que M. Trump voulait "conclure un accord bilatéral", et "vite".

Donald Trump arrivera dans l'après-midi en provenance du sommet de l'Otan à Bruxelles et, après une cérémonie militaire, participera avec son épouse Melania à un dîner au palais de Blenheim, imposante résidence de campagne près d'Oxford, où naquit Winston Churchill. Parmi les invités figurent de nombreux représentants du monde économique.

Le couple passera la première nuit à Winfield House, résidence de l'ambassadeur américain située dans Regent's Park. Il s'agira de son unique incursion à Londres.

Officiellement, le peu de temps passé dans la capitale britannique ne vise pas à éviter les manifestations anti-Trump qui y sont prévues.

Outre Blenheim, des manifestants se masseront jeudi soir près de Winfield House, avec le mot d'ordre de faire du bruit tandis que seront diffusés les pleurs d'enfants retenus par les autorités américaines après être arrivés illégalement aux États-Unis.

D'autres protestations sont prévues à travers le Royaume-Uni. Mais le point d'orgue devrait être vendredi à Trafalgar Square, à Londres, où des milliers de personnes dénonceront la politique migratoire de Trump, son "sexisme" et son "déni" du changement climatique.

En matinée, un ballon géant le représentant en couche-culotte flottera près du Parlement.