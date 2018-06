Donald Trump appelle le G7 à réintégrer la Russie en son sein

Donald Trump critiqué

Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont tour à tour critiqué Donald Trump ces derniers jours, affirmant que les six autres pays du G7 pourraient contourner le président américain. "Ces six pays représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a le poids de l'histoire derrière elle et qui est maintenant une véritable force", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

Dans une récente interview à la chaîne américaine NBC, Justin Trudeau avait qualifié le décision de Donald Trump d'insulte et a affirmé que le Canada ne se ferait pas bousculer.

En retour, Trump a fustigé les deux dirigeants. "Le Premier ministre Trudeau est tellement indigné, évoquant les relations que les Etats-Unis entretiennent depuis des années... mais il n'évoque pas le fait qu'ils nous chargent jusqu'à 300% sur les produits laitiers, tuant ainsi notre agriculture", a écrit Trump jeudi.