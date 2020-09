Donald Trump annonce un "accord de paix" entre Israël et Bahreïn

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

Rappelons qu' Israël a signé le mois dernier un accord de paix avec les Emirats arabes unis . Le président américain Donald Trump accueillera le 15 septembre à la Maison Blanche une cérémonie de signature de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis. L’établissement de relations diplomatiques entre Israël et les alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient, y compris les riches monarchies du Golfe, est un objectif clé de la stratégie régionale de M. Trump pour contenir la République islamique d’Iran, ennemi intime de Washington et de l’Etat hébreu.

Rapprocher les deux économies

L'accord entre Israël et les Emirats vise à rapprocher ces deux économies du Moyen-Orient avec à la clé des vols commerciaux entre les deux pays, et des investissements croisés dans les secteurs des hautes technologies, de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie.

La décision de Bahreïn d'établir des relations avec Israël contribue à "la sécurité, la stabilité et la prospérité" de la région, a déclaré vendredi Khaled al-Khalifa, un conseiller du roi de Bahreïn. Cette initiative "envoie un message positif et encourageant au peuple d'Israël, qu'une paix juste et globale avec les Palestiniens est la meilleure voie", a-t-il indiqué dans un tweet.

Dans un communiqué commun aux Etats-Unis, Israël et Bahreïn, les dirigeants des trois pays annoncent l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Royaume de Bahreïn. Selon cette déclaration qu'a postée Donald Trump sur Twitter, lui-même, le roi Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa de Bahreïn et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont téléphonés ce vendredi. "C'est une percée historique pour promouvoir la paix au Moyen-Orient", y soulignent les trois pays.

L'Autorité palestinienne et le Hamas fustigent

L'Autorité palestinienne et le mouvement islamiste Hamas ont fustigé vendredi l'accord de normalisation entre Israël et Bahreïn. "L'accord entre Bahreïn et Israël est un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne et du peuple palestinien", a déclaré Ahmad Majdalani, ministre des Affaires sociales de l'Autorité palestinienne.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a, lui, dénoncé une "agression" portant un "grave préjudice" à la cause palestinienne.