Dix ans après le séisme, la ville de L'Aquila peine à se relever

C'était il y a dix ans déjà, le 6 avril 2009. Un séisme de magnitude 6,3 ravageait la région des Abruzzes et la ville de L'Aquila au nord-est de Rome. Bilan: 309 morts, 1600 blessés et 80.000 personnes à reloger. Aujourd'hui, la ville a du mal à renaître de ses cendres.

309 coups de cloches… un coup par victime. Dix ans après le tremblement de terre, le chantier géant qu'est devenue la ville de L'Aquila s'arrête pour se souvenir. Pier luigi Biondi, le maire de la ville, élu il y a un an, pense que L'Aquila renaît doucement de ses décombres… “C'est merveilleux de raconter les émotions quand on voit toute cette beauté émerger quand nous enlevons les échafaudages, les toiles qui couvrent les chantiers des palais historiques, les maisons et les églises..."

Un centre-ville désert

Un optimisme que ne partagent pas les commerçants de L'Aquila. En 2009, 1200 activités commerciales avaient ici pignon sur rue, seuls 83 ont rouverts à ce jour …. Natalia Nurzia tient le bar historique du centre. L'établissement est dans la famille depuis des générations. “Malheureusement, la rénovation du centre historique a été la dernière des priorités, et peu à peu notre enthousiasme se transforme désormais en grande fatigue.” Selon la préfecture de la ville, seulement 10% des habitants initiaux de la ville sont rentrés chez eux. 10 000 habitants sont encore hébergés par le projet CASE, celui construit par le gouvernement Berlusconi.

Pas de client, et pourtant près de 60% des maisons du centre-ville sont restaurées, mais elles restent vides… constate Enrico Stagnini un chercheur qui suit l'évolution de la reconstruction. “Beaucoup des habitations privées de la ville sont reconstruites, mais les gens ne rentrent pas pour y vivre, car dans la ville il n'y a aucun service, notamment les écoles qui ne sont pas reconstruites !”

Au total, 12 milliards d’euros ont été prévus pour reconstruire les maisons privées rien que pour la ville de L'Aquila et 6 milliards ont déjà été dépensés. Pour le moment, un milliard a été dédié à la reconstruction publique. L'Aquila retrouve lentement les splendeurs du passé mais il faudra encore des années pour recréer son âme…