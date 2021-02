Dix ans après la révolution, y a-t-il un espoir de paix pour le Yémen ?

Il y a dix ans, les Yéménites se soulevaient à leur tour contre leur dirigeant Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis des décennies. "Le peuple veut la chute du régime !": après Tunis et Le Caire, Sanaa entonnait le refrain de la liberté. Dans leur élan démocratique, les contestataires avaient baptisé leur mouvement "la révolution pacifique des jeunes".

Les événements n’allaient pourtant pas rester pacifiques bien longtemps : répression sanglante, récupération par les factions politiques, militarisation de la contestation, et enfin guerre régionale depuis 2015. Dix ans plus tard, le Yémen compte des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés. Le pays est le théâtre de la pire crise humanitaire au monde.

Deux belligérants principaux, une myriade d’acteurs

Malgré ce bilan catastrophique, peut-on distinguer une lueur d’espoir au bout du tunnel ? Les belligérants ont-ils compris qu’ils n’obtiendront pas de victoire militaire complète ? Le changement d’administration américaine change-t-il la donne ?

Dans l’immédiat, sur le terrain, ce sont encore et toujours les armes qui parlent. Deux acteurs principaux s’opposent :

d’un côté, l’Arabie saoudite, leader d’une coalition militaire de pays arabes et parrain du président reconnu Abd Rabbo Mansour Hadi ;

de l’autre, les rebelles Houthis, qui contrôlent le nord du pays et la majorité de sa population, avec un soutien iranien.

Les forces saoudiennes utilisent notamment leur aviation pour mener des frappes au Yémen. Et les rebelles ont lancé de nombreuses attaques contre le royaume saoudien. D’autres forces organisées contrôlent des portions de territoire, comme Al-Qaïda dans la Péninsule arabique et le Conseil de transition du sud (séparatiste).

La vision manichéenne de Donald Trump

Ces dernières années, la vision manichéenne de Donald Trump sur la région a renforcé les antagonismes : les États-Unis ont donné carte blanche à leurs alliés (Israël, Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis) et ont diabolisé leurs ennemis (Iran et mouvement Houthis). Dans ses derniers jours à la Maison blanche, l’ancien président américain a voulu graver dans le marbre son approche, en inscrivant les Houthis sur la liste américaine des organisations terroristes étrangères. Selon le spécialiste François Burgat, Donald Trump "a eu la volonté obsessionnelle d’affaiblir ce camp des Houthis parce qu’il y voyait là une manière d’affaiblir l’Iran. Certes cette obsession anti-iranienne est également celle de ses alliés", saoudiens, émiratis et israéliens.

Cette manœuvre de dernière minute a suscité une levée de boucliers : la stigmatisation d’un des acteurs du conflit ne pouvait être qu’inutile, dangereuse et contre-productive. Des membres du Congrès, les Nations Unies, l’Union Européenne et les organisations humanitaires actives sur place ont protesté. Les humanitaires n’ont pas d’autre choix que de traiter avec les Houthis, qui gouvernent de facto une grande partie du Yémen dont la capitale Sanaa. Leur désignation comme terroristes exposait toute entité traitant avec ces rebelles au risque d’être poursuivie en justice par les Etats-Unis.

Un Scud dans le jardin saoudien

La nouvelle administration américaine s’est donc empressée d’annoncer une marche arrière. Dans un de ses premiers briefings, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken prend le contre-pied de son prédécesseur : "Les Houthis contrôlent un territoire occupé par environ 80% de la population du Yémen, constate le secrétaire d’Etat américain. Nous voulons donc nous assurer qu’aucune de ces mesures, y compris la désignation (comme organisation terroriste), ne rende encore plus compliquée ce qui est déjà une tâche incroyablement difficile – c’est-à-dire, la fourniture d’une aide humanitaire au peuple yéménite".

Antony Blinken précise que les États-Unis sont conscients que les Houthis se rendent coupables d’atrocités. Mais il envoie dans la foulée un Scud dans le jardin saoudien : "nous avons vu une campagne menée par l’Arabie saoudite qui a également contribué à ce qui est, selon de nombreuses estimations, la pire crise humanitaire au monde aujourd’hui, et ce n’est pas peu dire".