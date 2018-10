Disparition du journaliste Khashoggi: RSF appelle à ne faire aucun "compromis" avec Ryad

Tout "compromis" avec l'Arabie saoudite au sujet du meurtre de Jamal Khashoggi reviendrait à donner "une autorisation à tuer" à un royaume qui "kidnappe" et "tue" des journalistes, a mis en garde samedi le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire.

L'Arabie saoudite a admis pour la première fois que le journaliste saoudien avait été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul, une affaire au retentissement mondial qui a dégradé son image auprès de ses alliés, notamment les Etats-Unis. "Toute tentative de lever la pression sur l'Arabie saoudite et d'accepter une politique de compromis aurait pour conséquence de donner une autorisation à tuer à un royaume qui incarcère, fouette, kidnappe et même tue des journalistes qui osent enquêter et lancer des débats", écrit le secrétaire général de RSF sur Twitter.