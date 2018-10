Disparition du journaliste Jamal Khashoggi: ce que l'on sait

Son corps découpé en morceaux

Des informations très inquiétantes fuitent de plus en plus du coté turc. Une "équipe de Saoudiens" a fait un aller-retour à Istanbul le jour de la disparition du journaliste. Les services de renseignement américains s'en mêlent. Le Washington Post apprend d'un responsable, que "le corps de Khashoggi a probablement été découpé et mis dans des caisses avant d'être transféré par avion hors du pays." Riyad n'a pas changé de discours et dément fermement toute implication dans cette disparition.