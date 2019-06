Disparition de Theo Hayez: la police poursuit son enquête, les recherches toujours suspendues (carte)

L'enquête de la police australienne sur la disparition du jeune Belge Theo Hayez se poursuit, mais les recherches physiques, suspendues depuis le week-end, n'ont pas repris lundi, a indiqué la police de Nouvelles-Galles du Sud à Belga.

L'adolescent de 18 ans est porté disparu depuis plus de trois semaines. "La police continue à analyser les informations qu'elle récolte et les opérations de recherches sont évaluées quotidiennement", selon la police, qui ajoute tenir la famille du touriste Belge informée.

Theo Hayez a été vu pour la dernière fois dans un bar de Byron Bay, une station balnéaire très prisée sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud, dans la soirée du vendredi 31 mai. Malgré la suspension des recherches de la police, un groupe de volontaires a continué de ratisser les environs au cours du week-end.

La communauté du groupe Facebook "Looking for Theo Hayez" consacrerait la journée de lundi à élaborer une stratégie de recherches pour la semaine et examiner les données récoltées.

"Soyez certains que nous allons continuer à travailler dur et reprendrons les recherches mardi", a écrit l'un des responsables du groupe, Sheri D'Rosario. Une détermination qu'a remerciée chaleureusement le père de Theo, ainsi que la police.

Une récolte de fonds via la plateforme GoFundMe a permis de lever plus de 70.000 dollars australiens (environ 42.000 euros), dont une partie a permis à Laurent Hayez de se rendre sur place.