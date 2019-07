Disparition de Steve: pas de "lien entre l'intervention de la police et la disparition" selon Edouard Philippe

Un corps a été retrouvé lundi dans la Loire à Nantes au niveau du quai Ferrand non loin du quai Wilson, lieu de la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique dans la nuit du 21 au 22 juin, a-t-on appris de source proche du dossier.

Une autopsie pratiquée ce matin sur le corps repêché a permis de confirmer que le corps est bien celui du jeune homme.

"Une autopsie déterminante et délicate, car le corps repêché hier dans la Loire est dans un état de décomposition avancée. C’est un bijou, une chaîne en or, qui aurait permis aux enquêteurs de faire une première étape dans l’identification de ce corps", explique le correspondant Jules Lonchampt de FranceTV en direct de Nantes, en Loire-Atlantique.

Par ailleurs, "une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte ce mardi, à Nantes", a annoncé à l’AFP le procureur de la République à Nantes, Pierre Sennès.

"A la suite de la disparition de Steve Maia Caniço, signalée le 23 juin 2019, des investigations judiciaires ont été menées, d’abord sous la direction du parquet de Nantes, puis, à partir du 27 juin 2019, dans le cadre d’une information judiciaire en recherche des causes de cette disparition", a rappelé M. Sennès, dans un communiqué transmis à l’AFP.

Où est Steve?

La disparition du jeune homme, un animateur périscolaire de 24 ans, a coïncidé avec une intervention controversée des forces de l’ordre dans la nuit du 21 au 22 juin où des échauffourées avaient éclaté vers 04h30 entre participants à un concert et policiers venus exiger l’arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l’île de Nantes, sur la Loire.

Les premières recherches étaient restées infructueuses et le procureur de Nantes, Pierre Sennès, avait annoncé la semaine dernière le recours à un sonar dans la Loire pour tenter de retrouver le corps de Steve Maia Caniço.

L'IGPN saisie

Depuis cette disparition, de nombreuses pancartes demandant "Où est Steve ?" s’affichent dans les rues de Nantes et des alentours. Une fresque a aussi été peinte sur un hangar. Le 20 juillet, des centaines de manifestants s’étaient rassemblées à nouveau un mois après la disparition.

Cinq procédures sont menées en parallèle, dont une enquête administrative conduite par l’IGPN (Inspection générale de la police nationale) et qui devrait être remise cette semaine au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. L’IGPN avait été saisie le 24 juin pour faire la lumière sur les opérations de maintien de l’ordre à Nantes à l’occasion de la Fête de la musique.

Le Premier ministre Edouard Philippe a par ailleurs déjà déclaré mardi que le rapport de l'Inspection générale de la police n'établissait pas "de lien entre l'intervention de forces de police et la disparition de Steve Maia Caniço".

A la suite de l'authentification du corps du jeune homme, Edouard Philippe a ajouté avoir décidé de saisir mardi "l'inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics, mairie et préfecture, ainsi que les organisateurs privés".