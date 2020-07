Disparition de Maddie McCann : le suspect allemand fait à nouveau parler de lui

Le principal suspect dans l'affaire liée à la disparition de Madeleine McCann au Portugal a requis, jeudi devant la Cour de justice européenne, l'annulation de sa condamnation dans une affaire de viol ainsi que sa remise en liberté, rapporte le journal britannique Daily Mirror.

La petite Britannique Madeleine McCann a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, où elle séjournait en vacances avec sa famille.

Au début du mois de juin, la justice allemande avait fait une surprenante annonce avec l'arrestation d'un suspect dans l'affaire McCann et avait déjà supposé que l'enfant n'était plus en vie.

Déjà condamné pour viol et pédophilie

Le suspect est Christian Brückner, un Allemand de 43 ans. Le quadragénaire, déjà condamné pour pédophilie, est actuellement emprisonné pour trafic de drogue dans une prison de Kiel, dans le nord du pays. Ayant déjà purgé les deux-tiers de sa détention, il a demandé une libération anticipée.

L'homme est cependant également condamné à sept ans de prison pour le viol d'une Américaine de 72 ans, à Praia da Luz. Cette peine devrait être effective sous peu.

Par l'intermédiaire de ses avocats, Christian Brückner a requis, auprès de la Cour de justice européenne, l'annulation de cette condamnation. L'Allemand fait valoir qu'il a été extradé vers l'Allemagne par l'Italie, où il a été arrêté en 2018, et finalement été condamné sur la base d'un mandat d'arrêt européen non conforme, lequel portait sur des faits de drogue et non de viol. La Cour devrait statuer dans les semaines à venir, selon le Mirror.