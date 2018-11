Discussions décisives sur le projet d'accord de Brexit entre Theresa May et son gouvernement

Le conseil des ministres convoqué par la Première ministre britannique Theresa May s'est ouvert ce mercredi en début d'après-midi au 10, Downing Street. Elle présente à son gouvernement le projet d'accord concernant le Brexit conclu avec l'Union Européenne. Il s'agit donc d'une réunion décisive puisque les négociations durent depuis environ un an et demi, tandis que plusieurs ministres et députés se sont dit prêts à démissionner en signe de contestation si la dirigeante se montrait trop insistante à mener ce projet d'accord à son terme.

Theresa May a affirmé hier que ce projet d'accord "répond au vote des britanniques". Les personnes présentes à la réunion de ce mercredi ont été reçues mardi soir par la Première minsitre et se sont vus remettre une copie de l'accord envisagé, long de 500 pages. Selon les informations communiquées, les discussions ont du se clôturer à 15 heures pour faire place à une rencontre du Cabinet (ndlr: le gouvernement britannique) qui durera au minimum 3 heures.

Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant Downing Street pour réclamer le rejet du texte, à l'appel du groupe pro-Brexit "Leave means Leave". "Nous sommes venus protester contre l'accord obtenu par Theresa May", a expliqué à l'AFP Lucy Harris, fondatrice du groupe "Leavers of London". "Nous sommes à la croisée des chemins. La situation est inquiétante : si l'accord passe, nous aurons des problèmes à demeurer un pays indépendant".

Si l'accord est approuvé par le gouvernement britannique ce mercredi, les députés de la Chambre des communes seront convoqués en décembre pour voter à leur tour à propos de cet accord, après moultes discussions.

D'autres réunions à Bruxelles

Au même moment, les ambassadeurs des 27 auprès de l'Union européenne se sont rencontrés à Bruxelles. Ils ont de leur côté également évoqué le texte.

Dimanche prochain, le 25 novembre, les dirigeants européens pourraient se réunir en sommet extraordinaire si le gouvernement britannique entérine le projet d'accord sur le Brexit, a-t-on appris de sources diplomatiques. Les Vingt-Sept pourraient alors sceller cet accord qui réglera les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, fixée au 29 mars prochain à 23h00 GMT.