Discours sur l'état de l'Union: un appel à la souveraineté européenne

Tous les ans, devant le Parlement européen, le président de la Commission européenne fait le point sur l’action de son institution et livre quelques pistes à développer pour l’année à venir. Jean-Claude Juncker se prêtait pour la dernière fois à l'exercice ce mercredi.

Sans tirer de bilan, Jean-Claude Juncker est revenu sur certaines de ses grandes réalisations notamment économiques. Charles de Marcilly est analyste au sein du centre de réflexion de la Commission, centre d'où sortent la plupart des idées qui nourrissent le discours de l'état de l'Union. Il argumente ce choix:

"Il faut se réjouir du fait que cela va plutôt bien. Alors, ce n'est pas parfait. Si l'on regarde l'emploi des jeunes par exemple. Un taux de chômage qui est de 14%, c'est trop mais c'est le plus bas qu'on a depuis le début des années 2000. Tout est comme ça. Vous avez une sorte d’ambiguïté où l'on veut taper sur la Commission. Et, Jean-claude Juncker dit: 'oui, il y a des responsabilités mais il y a aussi des réussites' ".

Une souveraineté européenne

Le discours de l'Etat de l'Union était intitulé cette année : "L'heure de la souveraineté européenne". Une façon de contrer les discours nationalistes qui ont le vent en poupe ?

Pour Charles de Marcilly, il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont: "cette question de souveraineté, cela aurait été un peu farfelu de l'aborder il y a quelques années. Mais, aujourd'hui tout le monde comprend que si on est unis, on est une Europe puissante. C'est le message de Jean-Claude Juncker: on descend des gradins et on va jouer dans le stade mondiale !"

Ce mercredi, le président de la Commission européenne a insisté sur la nécessité pour les Etats membres de surmonter leurs différences afin de jouer dans la cour des grands.

