Discours et images de fin d’année : les dirigeants appellent à la "cohésion" et à la "solidarité" face au coronavirus

Comme lors de chaque fin d’année, les dirigeants expriment leurs "vœux" lors d’un 31 décembre, loin d’être habituel, aux quatre coins du monde. Forcément, la lutte contre le coronavirus est au centre des messages. Les appels à la solidarité, à la cohérence et à la persévérance ont une résonance particulière. Et puis, il y a les traditionnelles images comme celle de la cloche du temple Sensoji à Tokyo qui résonne, elle aussi, parce que malgré cette année particulière certaines choses sont immuables. Tout comme le magnifique feu d’artifice au-dessus du célèbre opéra de Sydney.

Xi Jinping a salué les "héros" qui "naissent du peuple" et présenté ses condoléances à ceux qui ont été touchés par le virus.

Le Premier ministre chinois s’est adressé ce 31 décembre à la population en évoquant la "solidarité" et la "persévérance" pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

"L’échéance de 2021 approche à grands pas. Je présente mes meilleurs vœux à tous les habitants de Pékin pour la nouvelle année." a déclaré le président chinois.

"2020 est une année extraordinaire. Face à l’apparition soudaine de la nouvelle épidémie de coronavirus, nous avons placé les gens et leur vie en tête des priorités et nous avons atteint le grand amour de l’humanité. Avec solidarité et persévérance, nous avons écrit l’épopée de notre lutte contre l’épidémie."

"La grandeur vient de l’ordinaire, les héros naissent du peuple. Tout le monde est remarquable. Je présente mes condoléances à tous ceux qui ont malheureusement été infectés par le virus et j’exprime mon respect à tous les héros ordinaires. Je suis fier de notre grande mère patrie, de notre peuple et de notre esprit national indéfectible."