Discours d’Elizabeth II : Un homme armé arrêté après s’être introduit dans l'enceinte du château de Windsor

Un jeune homme armé qui tentait de s’introduire dans le château de Windsor a été arrêté ce samedi matin, selon une source policière rapportée par The Independent. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Southampton (sud de l’Angleterre) a été surpris vers 8h30 dans l’enceinte du château et a été privé de liberté.

Cet incident est survenu le jour même du discours de Noël de la reine d’Angleterre Elizabeth II, prononcé dans le château de Windsor justement. "Une enquête est en cours, a déclaré la surintendante Rebecca Mears. L’homme a été arrêté pour soupçon d’effraction sur un site protégé et possession d’arme offensive. Nous confirmons que le dispositif de sécurité a été déclenché dès que l’homme est entré dans l’enceinte du château et qu’il n’a pas pu s’introduire dans le bâtiment. Il n’y a pour le moment plus de danger pour la sécurité publique."