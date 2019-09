Dilma Roussef, ex-présidente du Bresil: Bolsonaro est un néo-fasciste

Depuis plusieurs semaines, le site d’investigation américain, The intercept, publie des documents concernant le parcours judiciaire de l’ancien président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. Le site américain publie aussi des révélations sur la destitution de Dilma Rousseff , qui a succédé à Lula à la tête du Brésil. L'ex dauphine de Lula a été destituée par les sénateurs brésiliens en aout 2016 . Le motif principal de la destitution de la présidente est un maquillage comptable, appelée " pédalage budgétaire ", qui aurait permis à Dilma Rousseff de masquer la réalité du déficit budgétaire du pays, aidant à sa réélection en 2014. Une technique, soit dit en passant, utilisée par tous les présidents brésiliens, et qui ressemble fort à un prétexte.

La passionaria de la gauche brésilienne a surtout payé pour la crise économique au Brésil, la récession et le chômage. Les révélations sur un système de corruption tentaculaire ont achevé de la faire vaciller. D'autant que le PT, le parti du Travail de Dilma et de Lula étaient mouillés dans le scandale lié au géant pétrolier Petrobras. Dilma Roussef n'a fait l'objet d'aucune enquête pour enrichissement personnel. Mais elle s'est rendue impopulaire pour ses erreurs politiques. Arrivée au pouvoir après Lula qui a sorti des dizaines de millions de brésiliens de la misère, elle n'a pas réussi à enrayer la crise économique, décevant les classes populaires du Brésil.

La destitution de la première femme à la tête du Brésil a mis fin à treize ans de gouvernement du Parti des travailleurs (PT), fondé par l’ex-ouvrier devenu président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), parrain politique de Rousseff. Dilma Roussef est en Belgique, à l’occasion du festival Mani Fiesta et elle a donné sa version de l’évolution récente de son pays.

Coup d'état parlementaire

A la suite de 4 élections présidentielles qui ont porté des présidents de gauche au pouvoir, le Brésil est à présent dirigé par Jaïr Bolsonaro, un homme qui ne cache pas ses sympathies pour l’extrême droite. (Le Brésil était gouverné par un régime militaire entre 1964 et 1985, NdlR). Mais pour Dilma Roussef, l’éviction de Lula de la course présidentielle n’est rien d’autre qu’un coup d’état parlementaire

"Ce qui s’est passé, c’est que grâce à une manipulation, les putchistes ont attrapé Lula et l’ont sorti de l’élection. Pourquoi ? Ce n’était pas pour simplement choisir un président néo-fasciste comme Bolsonaro. Bolsonaro n'est pas un nationaliste , il se tient aux côtés des Etats-Unis de Trump. Leur objectif commun , c'est de mettre en place un programme néo-libéral au Brésil. "

La ligne politique du nouveau président brésilien semble, selon Dilma Roussef, se résumer à calquer l’agenda américain. "Bolsonaro prône le transfert de l’ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem uniquement parce qu’il s’agit au départ d’une proposition américaine. " analyse Dilma Roussef

En ce qui concerne le procès qui a abouti à la condamnation de Lula, l’empêchant de briguer un nouveau mandat présidentiel, Dilma Roussef y voit un instrument aux mains de l’actuel président.

"Ils ont commencé par décrédibiliser Lula. L’empêcher qu’il aie des voix. Comment opèrent-ils cela ? Lula arrive aux élections en 2018 avec 42% d’intentions de vote et une possibilité de gagner au premier tour. Ils empêchent Lula de se présenter. Qui fait cela? Le juge Sergio Moro. Et dès que Bolsonaro est arrivé au pouvoir, il l'a nommé ministre de la justice ! Maintenant, il est clair que Lula est innocent. Et pour cela, la libération de Lula représentera une affirmation de la démocratie. Et l’espérance pour le pauvre Brésilien."

Luis Ignacio Lula Da Silva est encore en prison pour l’instant, il doit faire face à d’autres procédures pour malversation . Mais les révélations sur le rôle de Sergio Moro, ex juge féréral et nouveau ministre de la justice brésilien dans le procès Lula, jette une ombre troublante sur tout le dossier.

Pascal Bustamante