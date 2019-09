Diesel : des élus allemands en prison pour de l'air pollué ?

Les grandes villes allemandes, au bord de l'asphyxie ? Cologne mais aussi Stuttgart ou Munich sont les plus touchées. Mais la liste est longue : quelques 70 villes du pays dépassent régulièrement les taux de dioxyde d'azote tolérés par l'Union, sans émouvoir grand-monde. Pour assainir l'air des villes, la justice a été saisie. Récit d'une procédure longue de sept ans qui trouvera peut-être un épilogue aujourd'hui.

L'air vicié qui émane de grandes villes allemandes empoisonne aussi le débat citoyen. Face à l'inertie des autorités, les militants d'une ONG environnementale décident de s'unir et de frapper aux portes d'un tribunal. Une requête est déposée en 2012. "Nous demandons à tout le moins le respect des limites imposées au sujet de la pollution de l'air", fait valoir le collectif. Qui reçoit une décision qui a valeur de symbole. Oui, leur répond en substance la justice bavaroise, il est temps d'agir.

Ordre est donné au gouvernement régional de mettre au point un plan de préservation de la qualité de l'air à Munich, on le disait, l'une des villes les plus polluées d'Allemagne. Alors que l'on aurait pu - logiquement- s'attendre à une réaction efficace, c'est tout le contraire. Le gouvernement local, après s'être acquitté d'une amende de...4.000 euros, manque à ses obligations. Munich prône "un renouvellement du parc automobile" ou une "subvention pour les transports verts", sans s'attaquer au nœud du problème. Et comme "les mesures prises jusqu'à maintenant fonctionne", selon le ministère, pas question de bannir les diesels de la ville, où trône l'imposant siège de BMW...