Didier Reynders : "Pas un passeport vaccinal mais un certificat pour faciliter l'organisation de voyages dès l'été"

La Commission Européenne exhorte plusieurs Etats dont la Belgique à lever leurs restrictions de voyage, qu’elle juge disproportionnées. Elle annonce aussi la création d’un "Digital Green Pass" pour faciliter progressivement la circulation des Européens dans l’Union et en dehors, ce que certains jugent discriminatoire. Grand entretien sur le plateau de CQFD avec Didier Reynders, le commissaire européen à la Justice.

Dépistages et quarantaines effectifs pour décourager les voyages

"Ce que nous demandons", explique Didier Reynders, "c’est que les Etats appliquent les recommandations qu’ils ont eux-mêmes adoptées […] l’une vise à ne pas interdire les voyages, ça ne veut pas dire qu’on les encourage, ça veut dire qu’on peut même les décourager très fortement lorsqu’il s’agit de zones très infectées qu’on veut visiter, mais avec un système de dépistage et de quarantaine".

Un accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées veut rendre dépistage et quarantaine effectifs. "C’est ça le côté décourageant des voyages et j’espère que cela sera possible dans le mois de mars et qu’on ne prolongera pas la mesure au-delà du 1er avril", poursuit le commissaire européen à la Justice.

Un passeport vaccinal pour l’été ?

"C’est un instrument législatif qui sera contraignant pour les Etats. Le but est de l’adopter le 17 mars prochain en Commission et ensuite au Parlement et au Conseil, pour qu’on l’ait pour l’été", explique Didier Reynders qui parle plutôt de certificat digital reprenant trois types de données : "le fait d’avoir été malade, d’être vacciné ou d’avoir subi des tests PCR. Il est évident qu’il n’y aura aucune discrimination. Le vaccin n’est pas obligatoire, tous ceux qui souhaitent se faire vacciner ne le sont pas encore, et on ne veut pas lier les choses", assure-t-il.

"Avec ce certificat, on souhaite surtout faciliter l’organisation de voyages dans de bonnes conditions", poursuit Didier Reynders, "L’émission du document va devoir respecter les mêmes données, on ne sera pas obligé d’avoir reçu le vaccin pour pouvoir voyager. Il ne s’agit pas d’un passeport mais d’un certificat à organiser dans le cadre de la libre circulation des personnes".