Didier Reynders au Conseil de l'ONU: "Le président Tshisekedi doit montrer que le changement va avoir lieu"

Le ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders est à New-York hier pour sa première réunion de niveau ministériel au conseil de sécurité de l’ONU, dont la Belgique est devenue membre non permanent ce 1er janvier. Didier Reynders y a précisé les priorités de la Belgique notamment sur le climat le dossier congolais, avec un appel lancé au nouveau président Tsishekedi pour engager le changement.

Pour son premier déplacement à New York pour représenter la Belgique à l’ONU, Didier Reynders a eu un bon aperçu des crises qui animent le conseil de sécurité. Du Venezuela à la République démocratique du Congo, ou le risque climatique, il a fait valoir la position de Bruxelles, acteur de compromis aux côtés des 5 autres membres européens :

"Je crois qu’il est important qu’il y ait un certain nombre de pays capables de défendre une vision multilatérale. C’est ce que nous faisons-et nous le faisons, je l’ai souvent rappelé, sans avoir d’agenda national en travaillant surtout pour forcer des consensus et essayer comme on le fait encore ces jours-ci d’agir pour le paix".

Et parmi les premiers dossiers pour Bruxelles, la République Démocratique du Congo.

"Une élection présidentielle c’est un moment- on a émis nos doutes sur le processus bien entendu- mais maintenant le président va devoir travailler avec un gouvernement et montrer surtout que le changement va avoir lieu. C’est réellement un changement d’orientation politique pour ouvrir l’espace public, libérer les prisonniers politiques permettre à d’autres de rentrer au pays et puis à côté de cela un changement de gouvernance pour que ce pays qui dispose de moyens fabuleux puisse maintenant en faire bénéficier par une bonne redistribution l’essentielle de le population et donc sortir cette population de la pauvreté."

La Belgique entend par ailleurs jouer son rôle sur toutes les crises où elle peut selon le ministre avoir "une valeur ajoutée".