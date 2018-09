Didier Reynders à l'ONU: "La Belgique a un rôle de défenseur un peu acharné du multilatéralisme"

La 73ème Assemblée générale de l’ONU est la dernière ligne droite avant le retour de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations Unies. À partir de janvier, notre pays va occuper l'un des sièges non-permanents de la plus importante enceinte internationale pour la période 2019-2020. Le Premier ministre Charles Michel, qui est accompagné d’une importante délégation ministérielle, est actuellement à New York. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, est au cœur de l’offensive belge.

C’est une semaine cruciale pour la Belgique à l’ONU ?

En effet, nous préparons notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier prochain. Cela va représenter pour nos diplomates un travail important. Pour ma part, cela va demander une présence régulière vu qu’il y a de nombreux débats ministériels à l’échelle du Conseil de sécurité.

Pendant cette semaine à New York, nous allons multiplier à la fois des rencontres bilatérales avec nos partenaires pour les deux prochaines années, ainsi que des rencontres plus spécifiques. Il y a notamment une rencontre avec les cinq pays de l’Union européenne présents au sein du Conseil de sécurité: la France et la Grande-Bretagne de manière permanente en compagnie de la Belgique, de l’Allemagne et de la Pologne en tant que membres non-permanents.

Au cours de cette semaine à New York, nous allons beaucoup travailler sur la coordination et sur des thèmes régionaux. Nous allons participer à de nombreux débats en préparation de ce que nous allons faire l’année prochaine.

L’Assemblée générale de l’ONU est aussi important pour ses “ Side events ” et ses rencontres bilatérales ?

Lorsque nous serons au Conseil de sécurité, allons poursuivre sur des thèmes qui sont importants pour la Belgique. C’est le cas des enfants dans les conflits armés. C’est un thème que nous suivons depuis de très nombreuses années. Nous allons organiser un événement sur le sujet pour préparer de nouvelles avancées en la matière.

Il y a aussi le thème de la prévention et de la médiation. C'est un thème que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, met aussi en avant.

Ce lundi, nous lançons une grande réflexion sur ce sujet avec 130 pays à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Il s’agit de faire en sorte que nous n’attendions pas un conflit armé pour intervenir. L’objectif est d’éviter que le conflit ait lieu. C’est en priorité garantir le maintien de la paix que de revenir à la paix après une situation de conflit.

Que peut apporter la Belgique au sein du Conseil de sécurité de l’ONU ?

Il y a d’abord une expérience. C'est un long parcours. Nous sommes membre fondateur des Nations Unies, ainsi que de l’Union européenne, de l’OTAN et de nombreuses autres grandes organisations internationales.

Plus fondamentalement, la Belgique a un rôle de défenseur un peu acharné du multilatéralisme. Or, il y a beaucoup de remise en cause aujourd’hui du fonctionnement du système multilatéral. C’est notamment le cas aux Etats-Unis. Le président américain, Donald Trump, a décidé de travailler de manière bilatérale en essayant de faire des accords avec des partenaires.

La Belgique veut montrer qu’il y a une plus-value à travailler ensemble. Nous l’avons fait à l’OTAN lors du dernier sommet. Le président Trump a accepté de poursuivre ses travaux à l’intérieur de l’institution. Nous allons le faire aussi ici au sein des Nations Unies.

La Belgique est attendue sur ce point. C'est une longue tradition chez nous au cœur de l’Union européenne d’avoir forgé un travail multilatéral avec des partenaires.

Il y a aussi des thèmes régionaux où la Belgique est attendue. C’est le cas de l’Afrique centrale.