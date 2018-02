Didier Reynders a été reçu par le président algérien

La rencontre était annoncée "sous réserve" jusqu'à la dernière minute. Mercredi en fin de journée, Didier Reynders a clôturé son séjour à Alger par une entrevue avec Abdelaziz Bouteflika, le président de l'Algérie. Fortement diminué depuis un AVC, l'octogénaire apparaît rarement sur la scène publique et ne s'est d'ailleurs pas montré à la presse. "Il a confirmé la volonté de s'engager dans un dialogue stratégique avec la Belgique", s'est réjoui à l'issue de la rencontre le ministre belge des Affaires étrangères. "La Belgique pourrait tirer profit de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre la radicalisation et le terrorisme", a-t-il aussi déclaré, pointant notamment la formation des imams.

Didier Reynders a quitté l'Algérie mercredi soir, après deux jours intenses dans la capitale pour renforcer les relations diplomatiques avec ce pays de la Méditerranée.

Il y a rencontré le président algérien et plusieurs responsables gouvernementaux, dont le Premier ministre, ainsi que des acteurs de la société civile.

Belgique et Algérie ont convenu de se consulter plus souvent et d'intensifier les contacts entre leurs services de sécurité, de renseignements et de police.

Comme avec le Maroc, la Belgique veut resserrer ses liens avec l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la sécurité et la migration clandestine.