DiasporaVote : une initiative citoyenne pour expliquer l’Europe

Selon le rapport « Being black in Europe », les personnes de couleurs, les afro-descendants sont victimes de discriminations, à l’emploi, au logement etc. Victimes de violences physique et psychologique. « La crise migratoire a accentué les différences et les écarts entre les citoyens » explique Céline Fabrequette, 29 ans, l’une des chevilles ouvrières du projet.