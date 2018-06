Deuxième tour des élections présidentielles en Colombie: la droite part favorite

Les Colombiens se rendent aux urnes ce dimanche 17 juin. C'est le premier scrutin présidentiel depuis la paix avec l'ex-guérilla des FARC, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie. Le pays est en pleine reconversion à la suite du plus long conflit d'Amérique, près de 50 ans. Le pacte de paix est d'ailleurs au centre des débats présidentiels, à gauche, on veut l'appliquer, à droite, l'amender. Par ailleurs, le pays reste opposé aux groupes armés qui continuent à exploiter la culture de la coca. Enfin, le Venezuela voisin, en pleine crise, s’immisce aussi dans la campagne électorale.

Une opposition radicale

Le second tour des élections oppose le candidat de gauche, Gustavo Petro et celui de droite, Ivan Duque.

Gustavo Petro est le candidat de gauche, anti-système et ancien guérillero. Cet ancien maire de Bogota, de 2012 à 2015, se propose d'appliquer le pacte de paix avec les FARC et de lancer un train de réformes au bénéfice des plus pauvres. Il a mené sa campagne en grande partie sur les réseaux sociaux. Il est critiqué pour son passé de guérillero, son autoritarisme et ses affinités avec le régime du Venezuela voisin. Il a admis sa proximité avec le défunt Hugo Chavez mais a pris publiquement ses distances avec le successeur de ce dernier, Nicolas Maduro.

Ivan Duque est le dauphin de l'ancien président controversé Alvaro Uribe. Il est quant à lui opposé à l'accord de paix. Il défend la liberté d'entreprise et les valeurs de la famille. Il ne manque pas de souligner la crise du Venezuela voisin pour tenter de discréditer son adversaire. Il a le soutien des conservateurs, des partis chrétiens, des évangélistes et de l'extrême droite. Selon les derniers sondages, il devancerait Gustavo Petro de 6 à 15 points.

Pendant le processus électoral, les négociations en vue d'obtenir un cessez-le-feu bilatéral entre le gouvernement et la dernière guérilla active dans le pays, l'ELN, l'armée de libération nationale, continuent. Les hostilités sont d'ailleurs suspendues par la guérilla du 15 au 19 juin pour permettre la tenue du second tour.