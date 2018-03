Deux tendances politiques se dégagent en Europe: les régimes autoritaires et le populisme

Le sujet a été abordé ce vendredi dans "Le Parti Pris" de Matin Première avec Sophie Heine, politologue et chercheuse à l'ULB et à Oxford ; et avec François Gemenne, politologue à l'ULG et à Sciences Po Paris.

Tout part de cette déclaration d'un opposant à Vladimir Poutine alors qu'il devrait se faire réélire ce dimanche sans problème : "Poutine est un homme complètement fou. Avant, il était très rationnel, on pouvait avoir une idée de ce qu'il allait faire, mais maintenant il est devenu imprévisible, et pour un homme qui détient l'arme atomique, c'est très dangereux".

Le président russe est plus ou moins au pouvoir depuis 2000, rappelle Mehdi Khelfat, cela fait 18 ans et il plonge pour un quatrième mandat. Angela Merkel a un quatrième mandat aussi. Un mandat à vie a également été décidé en Chine pour Xi Jinping, alors la question est simple : est-ce que l'alternance politique a un avenir ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de despote éclairé pour nous faire avancer ?

"La Russie est une dictature avec des élections cosmétiques"

"C'est un vieux débat de théories politiques et de politiques pratiques", répond Sophie Heine, "mais moi, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est de comparer ces trois pays qui sont pour moi incomparables. La Russie est une dictature avec des élections cosmétiques. Il y a une multitude de candidats, mais on sait très bien que la société civile, les minorités et les médias sont contrôlés. La Chine est une dictature beaucoup plus évidente. Je ne mettrais pas l'Allemagne dans le même sac, même si dans le cadre européen on peut dire que la démocratie est devenue beaucoup plus formelle que réelle, mais ça reste une démocratie représentative".

L'alternance, une donnée fondamentale

"Donc, moi ce qui m'intéresse le plus en étant européenne et indirectement le pays sur lequel on peut intervenir, c'est l'Allemagne", ajoute-t-elle. "Je pense que la question de l'alternance est vraiment très intéressante au niveau du fond, et pas uniquement au niveau formel. À partir du moment où le fait qu'Angela Merkel ait fini par mettre en place de nouveau une coalition avec le SPD, ça limite l'alternance en termes purement formels de parti au pouvoir, mais ça limite aussi l'alternance en termes de politique. Et là, il faut bien entendu se rappeler qu'on est dans un cadre beaucoup plus général aussi, dans lequel il est plus difficile pour un parti clairement à gauche ou clairement à droite de mettre en place une politique qui correspond à son programme, et donc à son idéologie, à son projet, etc. Donc, l'alternance est quelque chose de beaucoup plus fondamental que simplement qui est au pouvoir, quelle figure, quel parti, quelle personne même est au pouvoir. C'est une question de possibilité de développer des programmes politiques alternatifs. Je pense que dans le cadre européen, peut-être si on met en place une vision du type de Macron ou d'autres, on rouvrira le débat politique sur ce plan-là, mais c'est devenu très difficile, même pour un grand pays comme l'Allemagne, d'avoir une véritable alternance sur le fond autant que sur la forme".

"Une sorte d'aspiration à des régimes autoritaires"

De son côté, François Gemenne a le sentiment "qu'il y a une certaine fatigue en réalité et que c'est un peu comme si nous étions un peu fatigués de la démocratie libérale. Je suis frappé de voir comme il y a de plus en plus une sorte d'aspiration à des régimes autoritaires. L'année dernière, en 2017, l'IFOP réalise un sondage et 38% des Français se disent prêts à accepter un régime autoritaire, et même plus de la moitié des Français, 55%, se disent prêts à accepter un gouvernement d'experts non élus technocratiques. Il y a donc véritablement une sorte d'aspiration à ces régimes autoritaires qui n'épargnent pas non plus la Belgique. On a aussi en Belgique des leaders populistes et autoritaires. C'est un peu comme si l'Europe était divisée entre deux tendances, avec d'un côté une sorte d'aspiration à des régimes autoritaires et de l'autre une sorte de tendances au 'dégagisme', au 'sortez les sortants' et à mettre au pouvoir des populistes qui changent sans cesse au gré des élections. Finalement, la Belgique fait un peu figure de parent stable de l'Europe grâce à ses gouvernements de coalition qui sont finalement des gouvernements un peu de bon père de famille, comme on dirait pour utiliser une vieille expression sexiste, c'est-à-dire qu'ils font juste un peu de la gestion, de l'acquis, mais qu'ils n'entreprennent plus aucune véritable réforme et on a l'impression effectivement qu'on est un peu en manque de projets politiques".

Aspiration à une "vague populiste"

Cette aspiration à des régimes autoritaires, Sophie Heine l'a confirme. Du moins "de façon latente". "Mais elle s'oppose à une vague de fond qui est tout aussi importante, voire beaucoup plus profonde, qui est celle de la vague dite populiste et qui, comme le terme populiste l'indique, met l'accent sur le pouvoir du peuple, la capacité du peuple à décider des politiques qui s'appliquent à lui-même, etc.", précise-t-elle.

"Dans la littérature anglo-saxonne, le populisme n'est pas nécessairement de la pure démagogie. Donc, l'idée est justement de récupérer un pouvoir populaire. Après, ça peut facilement dériver et être instrumentalisé par des tendances beaucoup plus autoritaires, ça, c'est sûr", conclut la politologue et chercheuse à l'ULB et à Oxford.