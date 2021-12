"DEUX sites pour le Parlement européen ? C’est du gaspillage !" Vrai ou faux ?

Et les députés européens font une fois par mois le trajet Bruxelles-Strasbourg et retour, puisque leur travail parlementaire quotidien se déroule à Bruxelles (pour préparer la législation européenne), mais leurs débats et votes en grande assemblée, les "sessions plénières", se déroulent à Strasbourg, quatre jours par mois.

Cette estimation inclut les frais de transport des personnes et de dossiers, les frais de communication et tous les équipements aujourd’hui pourvus en double : il y a 2 hémicycles (l’un à Strasbourg, l’autre à Bruxelles), des bureaux en double, des salles de réunion en double, du matériel informatique en double.

Ce paradoxe, ce côté "faites ce que je dis, pas ce que je fais", rend une majorité des députés européens mal à l’aise. Ils sont conscients de l’impact de leurs déplacements et de l’image négative que cela renvoie. En novembre 2013 déjà, ils ont voté à large majorité une résolution pour demander un siège unique pour le Parlement européen. La plupart des élus demandent de disposer de ce siège unique à Bruxelles pour des raisons pratiques : c’est là que se fait une grande partie du travail législatif puisque c’est à Bruxelles que se trouvent les deux autres institutions européennes, le Conseil et la Commission, avec lesquelles il faut dialoguer pour rédiger les lois européennes.

A la loi et au symbole s’ajoutent encore les retombées économiques de la présence d’un siège européen dans une ville : des dizaines de milliers de nuitées d’hôtel, de courses de taxis, de réservations de restaurants dans la région, un rayonnement international. Pour une région, pour un Etat, renoncer à ces bénéfices ne se fera pas sans âpre négociation, et sans contrepartie qui soit à la hauteur de cette présence du Parlement européen, par exemple un autre siège ou une autre fonction européenne pour la ville.

L’idée initiale avait du sens : les pionniers de l’Europe ont d’emblée choisi d’éviter de centraliser dans une seule ville, un seul quartier, toutes les institutions. Ils voulaient au départ au contraire répartir aux quatre coins du territoire ces lieux où se fabrique l’Europe, pour qu’ils soient visibles et accessibles d’un maximum de citoyens européens. Les fondateurs de l’Europe, en dispersant la Commission, le Parlement, la Banque centrale européenne,… voulaient au départ éviter l’image d’une grosse machine décisionnelle lointaine et inaccessible.

Pour passer à un seul siège, il faudrait donc renoncer au symbole, négocier des contreparties et modifier les traités. Pour cela, le vote des députés européens ne suffit pas : si c’était le cas, le changement se serait produit il y a des années déjà. Pour changer les traités européens, il faut l’accord unanime des 27 Etats membres de l’Union européenne. Or la France, au moins, n’est pas d’accord.

La France a toujours voulu maintenir le symbole de paix que représente Strasbourg et le rayonnement international et économique de cette présence européenne, dans la logique des traités des débuts de l’Europe. La négociation sur ce siège n’est plus à l’agenda aujourd’hui.

Mais fera-t-elle son retour bientôt ? Les pertes financières liées à la pandémie et la crise climatique rendent ce gaspillage de plus en plus gênant et pourraient ressortir cette vieille question du tiroir où elle a été fourrée.