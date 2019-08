Deux écoles maternelles allemandes menacées pour avoir retiré le porc de leur menu

C’est une décision qui provoque l’agitation des militants d’extrême droite, en Allemagne. Deux écoles maternelles de Leipzig ont décidé de retirer la viande de porc des menus de la cantine. Une décision prise eu égard des enfants de confession musulmane, scolarisés dans ces écoles. L’information est relayée par le site "Vice news".

Les militants d’extrême droite ont déclaré qu’ils poignarderaient les responsables de ces changements ou tabasseraient le personnel jusqu’à ce qu’ils soient incapables de travailler," avance le site web dans ses pages. Ils ont également visé les deux écoles en question sur les réseaux sociaux. Le personnel a été placé sous protection policière.

"Menacées car leurs menus ne correspondent pas à une certaine image du monde"

Interrogé par les journalistes du site "Vice news", qui rapporte également l’information, le maire de Leipizig, Burkhard Jung, a révélé l’étendue de ces menaces, et affirmé que "cette déferlante de haine l’avait laissé sans voix". Il a également écrit sur Facebook, "qu’en 2019, les écoles maternelles sont menacées quand elles modifient leurs menus, parce qu’ils ne correspondent pas à une certaine image du monde. Le débat montre à quel point le racisme anti-musulman est répandu et à quel point la haine est clairement exprimée." L’homme politique allemand a pointé du doigt le parti d’extrême droite allemand, Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui s’était publiquement rallié contre le changement de menu proposé, en tant que signe de l’islamisation rampante de l’Allemagne, et de la disparition imminente de la civilisation occidentale, pour avoir alimenté la réaction déséquilibrée des militants extrémistes.

Invité à répondre aux propos de Burkhard Jung, l’AfD a doublé ses attaques. "Il est grand temps de s’opposer à cette folie", a déclaré à VICE News Beatrix von Storch, député de l’AfD. "Les mettbrötchen (pains hachés au porc), les schnitzels au porc et les ours au gummi non halal sont normaux. Tout le reste n’est pas normal et ne deviendra jamais la norme."

La police de Leipzig n’a encore procédé à aucune arrestation dans le cadre de cette affaire.