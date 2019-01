Deux détenues entament une grève de la faim à Téhéran

Une Irano-Britannique détenue en Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, et une journaliste iranienne militante des droits humains, Narges Mohammadi, ont annoncé jeudi qu'elles allaient entamer une grève de la faim dans leur prison de Téhéran pour protester contre leur exclusion de l'accès aux soins médicaux.

"Pour protester contre ce comportement illégal et inhumain, et pour exprimer nos inquiétudes pour notre santé et notre survie (...), nous entamerons une grève de la faim du 14 au 16 janvier 2019", écrivent-elles dans une lettre publiée par le Centre des défenseurs des droits de l'Homme en Iran.

"Nous exhortons à une action immédiate", poursuivent-elles. "Nous annonçons qu'en cas d'incapacité des autorités à répondre à ces inquiétudes (...), nous prendrons d'autres mesures. Les autorités de la République islamique d'Iran doivent être tenues pour responsables des conséquences potentielles".

"Le traitement médical de Nazanin pour grosseurs à la poitrine, douleurs au cou et engourdissement des bras et jambes est actuellement bloqué, et la consultation d'un psychiatre extérieur (à la prison) lui a été interdite", a expliqué son mari, Richard Ratcliffe, à l'AFP.

Employée de la Fondation Thomson Reuters liée à l'agence de presse canado-britannique du même nom, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été arrêtée en avril 2016 à Téhéran. Elle a ensuite été condamnée en septembre de la même année à cinq ans de prison. Elle n'a pu quitter sa prison que pour trois jours depuis, pendant l'été 2018. Jugée coupable de participation à des manifestations contre le pouvoir en 2009, elle a toujours démenti les faits. Amnesty International a d'ailleurs relayé son histoire et organisé une pétition en sa faveur.

Journaliste iranienne et militante des droits de l'Homme Narges Mohammadi a écopée de 10 ans de prison. Elle est connue pour son combat en faveur de l'abolition de la peine de mort en Iran, est emprisonnée depuis son arrestation en 2015, alors qu'elle était porte-parole du Centre des défenseurs des droits de l'Homme, fondée par la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi.