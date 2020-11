Deux bombes tuent trois personnes et font 17 blessés au nord de l'Afghanistan

Au moins trois personnes ont été tuées et 17 autres blessées dans deux explosions consécutives dans la province de Balkh, au nord de l’Afghanistan.

Les faits sont survenus vers 11h heure locale, a déclaré à l’agence DPA le porte-parole du gouverneur de la province.

Deux bombes auraient été placées dans le véhicule et la maison d’hôtes d’un commandant pro gouvernement bien connu dans la région. Il s’agit de Nazar Gul. Lui et 16 de ses hommes armés ont été blessés. Son fils et deux de ses invités ont été tués. Nazar Gul est décrit comme un anti-talibans.

Les talibans ont revendiqué l’attaque dans un tweet.