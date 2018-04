Deuil national de trois jours en Algérie après la chute d'un avion militaire

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de trois jours à compter de mercredi, après la mort de 257 personnes dans le crash d'un avion militaire au sud d'Alger, selon un communiqué officiel.

Il a également "ordonné" que soit récitée en mémoire des victimes la Prière de l'absent vendredi, après la grande prière musulmane hebdomadaire, poursuit la présidence dans ce texte, publié par l'agence de presse d'Etat APS. Cet accident est la pire catastrophe aérienne - civile ou militaire - survenue en Algérie et la quatrième la plus meurtrière dans le monde depuis 20 ans. La majorité des victimes sont des militaires et leur famille, selon le ministère de la Défense. Pour une raison encore inconnue, l'avion s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de km au sud d'Alger, avant de s'enflammer.

L'épave calcinée git à une centaine de mètres des murs d'enceinte de la base. Plusieurs appareils militaires algériens ont subi des accidents ces dernières années, faisant des dizaines de victimes. En février 2014, 77 personnes, militaires et membres de leur famille, avaient péri dans l'accident d'un Hercules C-130, appareil de transport de l'armée algérienne, qui s'était écrasé alors qu'il survolait le mont Fortas, près d'Oum El Bouaghi (500 km à l'est d'Alger).