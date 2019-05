"Désorceler" la finance: quand une banquière balaye le système

Diplômée d’une haute école de commerce, elle a exercé le métier de banquière pendant 10 ans. Puis un jour, les profits, les bénéfices, les coûts entraînant des réductions d’effectifs l’ont profondément exaspéré. Elle a décidé de devenir militante anti-finance, anti-capitalisme. Pour elle, un autre système est possible et doit être envisagé si l’on veut éviter une nouvelle crise financière comme celle de 2008.

C’est un collectif de jeunes artistes. Ensemble, ils ont décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière pour faire réfléchir le citoyen. Ce mot « désorceler » a été emprunté à une anthropologue. Il désigne les pratiques de désenvoûtement et de renvoi du sort à l’expéditeur. Pourquoi désorceler la finance ? « Parce qu’un système démocratique dans le milieu, on en est encore loin ! », explique Aline Fares. Pour l’économiste : « La banque, la finance sont au centre de l’économie, c’est un peu comme une mission de service public et devrait être sous le contrôle de la population. Or c’est le privé qui gère ».

Pour Aline Fares, le centre du pouvoir est entre les mains d’un nombre limité. « Ils ont un pouvoir immense ! Le pouvoir de décidé qui aura de l’argent et qui n’en recevra pas… Quels types de projets vont pouvoir émerger et lesquels auront plus de mal à voir le jour. Or le pouvoir actuellement est au service d’une minorité possédante. Cette minorité ce sont les grandes multinationales, les grosses fortunes via de l’évasion fiscale notamment. » La militante estime aussi que la finance n’est pas sous contrôle.