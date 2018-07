Des voitures autonomes en pleine ville: une expérience pilote à Karlsruhe, en Allemagne

Tourner sans toucher le volant, freiner sans appuyer sur la pédale... Ce qui était de la science-fiction il n'y a pas si longtemps est désormais une réalité, à l'heure de pointe, en plein centre-ville de Karlsruhe (sud-ouest de l'Allemagne).

Installé au volant d'une voiture bourrée de capteurs, Niels Ole Salscheider, ingénieur au Centre de recherches FZI n'a presque rien à faire. "La voiture suit un itinéraire d'après une carte routière que nous avons programmée spécialement. Grâce à ces caméras, la voiture reconnaît des éléments dans le paysage qui lui permettent de se positionner, de savoir où elle est sur la carte... Je garde quand même les mains près du volant au cas où la voiture ferait une erreur", explique-t-il.

"Des scanners de détection laser sur le toit"

Avant que sa voiture ne soit complètement autonome, Niels Ole Salscheider va devoir la perfectionner, lui apprendre à "conduire", un peu comme le ferait un moniteur d'auto-école. Pour cela, il a accès à un immense terrain de jeu : 200 kilomètres de voiries, grandes avenues, tunnels, parkings, zones 30...

"Pour que la voiture s'adapte en temps réel, elle est dotée de toute une série de capteurs. Nous avons mis des scanners de détection laser sur le toit - il y en a quatre - Nous avons ajouté un autre de ces scanners à l'avant, avec quatre capteurs, mais aussi d'autres caméras sur les côtés et une à l'arrière du véhicule", détaille Niels.

La ville Karlsruhe a lancé ce projet pilote en mai dernier. Tous les développeurs de véhicules robots peuvent venir tester leurs prototypes. Une initiative plutôt bien accueillie dans cette ville de 300.000 habitants. "Ça ne me fait pas peur de rouler à côté d'eux", affirme un jeune homme. "Cela peut être dangereux, je ne sais pas à quel point on peut se fier à la technologie, mais en même temps, ça me plairait bien d'être en voiture et de n'avoir rien à faire", ajoute une autre.

La fin des bouchons ?

Garder la main sur une évolution technologique qui pourrait bouleverser nos villes, c'est justement tout l'enjeu pour Karlsruhe. Pas question d'être dépendant de la Silicon Valley ou des constructeurs automobiles. C'est d'ailleurs la société locale de transports publics qui pilote le projet. Ce n'est pas tout à fait désintéressé : la compagnie mise à terme sur le déclin de la voiture particulière, au profit d'un nouveau type de transports en commun.

"Nous envisageons les véhicules autonomes comme des véhicules partagés, des minibus de 6 à 8 places, avec la possibilité de choisir des itinéraires individuels, calculés automatiquement pour éviter les bouchons, enfin si cela existe encore. Pour moi, c'est ça le futur", lance Alexander Pischon, directeur de la société de transports publics KVV

Célèbre pour son château et ses nombreux tramways, Karlsruhe revendique son statut de pionnière dans les transports. C'est ici que sont nés le vélo et la voiture moderne. Deux millions et demi d'euros ont été investis pour ce nouveau projet. Des caméras de contrôle et de nouveaux panneaux ont été installés. Car avec les voitures autonomes, la commune s'attend à des changements radicaux dans le paysage urbain.

Quand conduire deviendra un loisir

Michael Obert, échevin à l'urbanisme en est convaincu : "En 2050, les feux tricolores tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus, avec le feu qui passe au rouge, on le voit, on s'arrête puis on redémarre au vert. Tout sera automatisé et l'homme n'aura même plus besoin de savoir de quelle couleur est le feu. Il y aura sûrement encore des occasions où l'homme conduira lui-même, mais ce sera plutôt pour des loisirs, du sport."

Ce scénario pourrait même devenir réalité d’ici dix ans selon les prévisions les plus optimistes. Pour accélérer la transition, l’Allemagne vient de signer un partenariat avec la Chine, leader mondial de la voiture sans chauffeur.