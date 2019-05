Des surfs électriques volants disponibles dès le mois de juin

Le "power foil" devrait être l'une des tendances sportives de l'été. - © RAYMOND ROIG

Le surf électrique volant made in Perpignan - 14/05/2019 Chris Defrance, patron de Redwoodpaddle, une PME de Perpignan, réalise un ultime essai en mer avant la commercialisation début juin d'une innovation: un surf électrique sur foil, une aile immergée qui permet à la planche de se déplacer en volant sur l'eau. "C'est toujours comme ça, à chaque sortie on suscite la curiosité et des attroupements", lance Greg depuis le quai. Outre le développement de ce nouveau jouet, le jeune homme s'occupe de la communication de la PME. "Pour les premiers essais, on allait dans des criques, on se cachait", raconte Chris. A l'époque "parfois ça marchait dans l'atelier, et plus du tout quand on le mettait à l'eau", s'amuse-t-il.