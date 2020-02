Des scientifiques filment l'effondrement d'un glacier en Antarctique (vidéo)

Les images sont impressionnantes. Le 30 janvier dernier, des scientifiques sont parvenus à immortaliser l'instant où un gigantesque bloc de glace s'est détaché d'un glacier en Antarctique.

L'énorme dalle de glace s'est détachée du glacier William et a roulé dans les eaux de la baie de Börgen, sur l'île d'anvers, le jeudi 30 janvier dernier.

Les scientifiques du British Antartic Survay, l'opérateur national britannique en Antarctique, étaient à bord du navire navire James Clark Ross lorsqu'ils ont filmé ces images. "Tout s'est effondré en cascade, de plus en plus loin sur le glacier. À ce moment-là, nous étions déjà en train de faire demi-tour pour nous frayer un chemin vers des eaux plus profondes, parce que nous ne savions pas exactement dans quelle mesure cela allait encore s'effondrer, raconte Simon Wallace, chef de l'équipage. La face entière du glacier telle que vous la regardez maintenant est complètement différente de ce qu'elle était il y a deux jours", explique-t-il.

La taille d'une maison

Les scientifiques estiment que le bloc pèse plusieurs milliers de tonnes et qu'il mesure au moins 40 mètres de hauteur. "Ces icebergs font la taille de maisons, de blocs entiers de maisons et d'appartements. Cela n'a donc rien d'insignifiant", précise Kate Retallick de l'université de Bangor.

L'effondrement a duré plusieurs minutes et s'est étendu sur 800 mètres à travers le glacier, rapporte Sky News. L'iceberg a ensuite dérivé vers les fonds marins aux alentours du glacier, formant de massives plaques de glace.