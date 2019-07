Des réactions contrastées après le sacre de Boris Johnson

Il agace autant qu'il séduit : Boris Johnson sera parvenu à se hisser au sommet du pouvoir. C'est lui qui a été désigné par les militants du Parti conservateur pour succéder à Theresa May. Dans le sprint final, il n'aura d'ailleurs fait qu'une bouchée du ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. 66 % des voix des membres du Parti conservateur reviennent à Johnson, lui qui se pose comme l'ultime recours pour résoudre le Brexit, l'inextricable dossier.

En attendant, les réactions affluent. Selon un choix des mots qui varient entre le tiède - ceux de Jean-Claude Juncker, président sortant de la Commission européenne, sont très polis - et la chaleur d'un tweet écrit outre-Atlantique, par un Donald Trump, débordant d'ardeur pour complimenter celui "qui sera formidable".

La chaleureuse main tendue de Trump

Donald Trump sera donc l'un des premiers à dégainer. En mode "amitié déclarée". Depuis le bureau ovale, il y a quelques jours, le président des Etats-Unis clamait déjà "qu'il avait toujours aimé Boris", et que s'ils s'entendaient si bien "c'est parce que c'est une personne originale". Ajoutant, fallait-il en douter, qu'il était aussi de cette trempe-là, vigoureux et énergique. Trump garnira le tout d'un tweet élogieux et, comme s'il prédisait l'avenir, parle "d'un nouveau Premier ministre qui sera formidable". N'évitant pas d'égratigner la précédente "qui a fait du très mauvais boulot."

Emmanuel Macron a lui aussi félicité Boris Johnson. Chaleureusement. Le président français promettant de l'appeler au plus vite "quand il sera officiellement Premier ministre". Après les mots d'usage, les prochaines échéances pointent déjà, sous le signe du travail. Poursuites des négociations liées au Brexit et sujets internationaux en font partie. Emmanuel Macron se montre "désireux de travailler avec Boris Johnson au plus vite."