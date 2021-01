Des premières analyses suggèrent que le variant britannique du coronavirus pourrait être plus mortel, déclare Boris Johnson

Le premier ministre britannique Boris Johnson vient de révéler que, sur bases d'analyses préliminaires, le variant britannique du coronavirus pourrait être plus mortel. Le premier parle bien au conditionnel : ces analyses sont basées sur des tendances dans les chiffres de mortalité entre le nouveau variant et le coronavirus "originel", qui sont des données très récentes, s'étalant sur une période relativement courte pour pouvoir tirer des conclusions nettes. Ces conclusions préliminaires doivent donc encore être confirmées par de nouvelles analyses.

"En plus de se répandre plus rapidement, il semblerait que le nouveau variant, celui qui a initialement été identifié à Londres et dans le sud-est, pourrait être associé à un plus haut degré de mortalité." a déclaré le premier lors d'une conférence de presse.

Mais il a bien assuré que les vaccins actuellement sur le marché "sont bien efficaces contre ce variant du coronavirus, et l'ancien."

Ces données ont été évaluées par le "New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group", qui a alors informé le gouvernement britannique, précise la BBC.

Le conseiller scientifique Patrick Vallance a précisé qu'on ne constate pas un plus haut taux de mortalité lorsque l'on regarde les personnes hospitalisées pour le coronavirus, mais par contre, on voit une différence entre nouveau et ancien variant lorsque l'on s'intéresse à l'ensemble des personnes testées positives, relate CNN.

"J'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces chiffres et qu'il y a encore du travail pour se faire une idée plus précise de la situation. Mais il est évidemment très préoccupant que [ce variant] entraînerait une augmentation de la mortalité, en plus d'être plus contagieux."