Des photographies aériennes de la Nasa révèlent d'énormes mines d'or à ciel ouvert en plein cœur de l'Amazonie

Ce sont de véritables rivières d’or. Etincelantes vues du ciel, elles transpercent la silhouette noire de l’Amazonie, l’immense forêt imperméable qui recouvre l’Amérique du Sud sur environ 5,5 millions de kilomètres carrés. Visibles grâce aux images satellites publiées par la Nasa, ces courants dorés laissent surtout à voir une situation dramatique, qui met le poumon vert de la planète en péril.

L’extraction intensive mais surtout illégale et destructrice de l’or en Amazonie est un fléau. Les images de la société spatiale américaine, si elles peuvent être qualifiées de merveilleuses ou d’irréelles sont les stigmates d’une réalité bien moins reluisante. Depuis plus d’une décennie, des sociétés en quête de profit et peu scrupuleuses détruisent de larges parcelles de cette immense forêt, si bien que ce sont de véritables tranchées dorées qu’on peut désormais observer, lacérant la région de Madre de Dios, au sud-est du Pérou.

Pourtant, l’extraction d’or au cœur de la plus grande forêt du monde est interdite en vertu de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Elle impose à qui veut exploiter la forêt amazonienne de consulter au préalable des communautés locales. Cette prérogative sert bien souvent d’armes contre les exploitations destructrices. Mais ce type de pratique est aussi pointée du doigt par de nombreuses associations environnementales alors que chaque année des milliers d’hectares de l’Amazonie disparaissent.

Des pratiques de l’ombre

Jusqu’alors, les images montrant très clairement l’impact de la recherche des précieuses pépites étaient quasi inexistantes. Cachés au milieu de la forêt, les extracteurs d’or déterraient des tonnes du métal précieux caché du regard du monde entier. C’est précisément la raison pour laquelle la publication de ces clichés aériens, immortalisés en décembre 2020 grâce à des conditions météorologiques favorables et relayés par la BBC, pourrait constituer une pièce à conviction supplémentaire dans la lutte contre l’extraction illégale d’or dans cette région.

Alors que le prix de l’once d’or avait été quasiment multiplié par sept au début de la décennie écoulée, passant de 270 dollars à 1800 dollars, c’est une véritable ruée vers l’or qui s’est produite dans la région de Madre de Dios, où l’on estimait en 2016 que neuf mines d’or sur dix étaient illégales. Avec une population extrêmement pauvre, cette province regorge de main-d’œuvre bon marché et désireuse de travailler, peu importent les conditions, pour remplir son assiette. Le marché du métal doré y est devenu un véritable refuge pour les populations, démunies.