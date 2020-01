Des personnalités mises en cage pour protester contre la détention de Raif Badawi

Ce jeudi, à l’occasion du 5e anniversaire de la première séance de flagellation subie par le blogueur saoudien Raif Badawi, diverses personnalités belges se sont enfermées dans deux cages installées devant l’ambassade d’Arabie Saoudite, à Bruxelles.

L’objectif de cette action symbolique est de demander la libération de Raif Badawi et de son avocat, Waleed Abu al Khair, ainsi que celle de tous les prisonniers d’opinion en Arabie saoudite. Des informations obtenues par Amnesty International indiquent que Waleed Abu al Khair et Raif Badawi ont été placés arbitrairement à l'isolement et dans des conditions de sécurité renforcées depuis le 11 décembre. Les deux hommes ont par ailleurs entamé une grève de la faim pour protester contre les mauvais traitements qu'ils ont subis.

La réalité saoudienne est très différente de l’image que veut donner le pays aujourd’hui

" Raif Badawi est pour nous le symbole de toutes les violations de droits humains qu’on connait aujourd’hui en Arabie Saoudite. La réalité saoudienne est très différente de l’image que veut donner le pays aujourd’hui " a déclaré Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International, au micro de Françoise Wallemack.