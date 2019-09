Des peines de prison en cas de relations sexuelles hors mariage ou homosexuelles ? En Indonésie, la réforme du code pénal suscite la colère des étudiants

Des étudiants révoltés qui s’opposent violemment aux forces de l’ordre dans les rues de la capitale au point que près de 300 blessés ou qui entrent de force dans le parlement régional de Padang, cela fait plus de vingt ans que l’Indonésie n’a pas connu de telles scènes. C’était en 1998, à l’époque des émeutes qui ont fini par provoquer la chute du dictateur Suharto, qui n’avait pas hésité à faire tirer son armée sur les manifestants.

Depuis trois jours, les étudiants indonésiens manifestent leur désaccord total avec la réforme en profondeur du code pénal qui était censée être votée cette semaine par les députés. Il est notamment question de peines de prison pour punir les relations sexuelles hors mariage ou entre personnes du même sexe.

Le simple fait de "montrer ou d’offrir" des moyens de contraception à des mineurs deviendrait aussi illégal. Le projet de texte prévoit aussi une application plus large de la loi controversée sur le blasphème et envisage d’interdire les "insultes" envers le président ou le vice-président.

Mais ce n’est pas tout : les étudiants trouvent aussi inacceptables les nouvelles mesures qui amputent les pouvoirs de l’agence de lutte contre la corruption (KPK), une institution respectée dans le pays qui n’hésite pas à enquêter au sein de l’exécutif. "Cette loi va évidemment affaiblir le KPK et permettre à la corruption de prospérer, et ça va faire du tort aux gens", a expliqué à l’AFP Angga Prasetyo, un ingénieur de 22 ans. Les étudiants ont publié une longue liste d’exigences, parmi lesquelles la révision des articles controversés du code pénal, le retrait des troupes de Papouasie ou la fin des feux de forêt à Sumatra et Bornéo.

Devant l’ampleur de la contestation, le président indonésien Joko Widodo qui vient d’entamer son deuxième mandat de cinq après avoir notamment axé sa campagne sur la lutte contre la corruption, a demandé que l’examen du code pénal soit repoussé à la session parlementaire suivante, au mois d’octobre. Mais cela ne suffit visiblement pas à calmer les étudiants, qui ont encore manifesté hier après-midi dans plusieurs villes, dont celle de Padang, où ils sont entrés de force dans les locaux du parlement régional.