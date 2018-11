Des pavés de la mémoire pour les héros de l'enclos des fusillés

Eugène a 28 ans. Il est peintre en bâtiments. Avec ses copains, il a taggé un slogan insultant sur la facade d’un médecin collabo. Eugène est dénoncé, arrêté, condamné. Il sera fusillé pour acte terroriste.

On est en 1943. Le corps d’Eugène Predom repose à l’"Enclos des fusillés ", situé à l’arrière du bâtiment de la RTBF. De nombreux résistants des deux guerres mondiales y ont été fusillés puis enterrés. C’est là qu’Edith Cavell et Gabrielle Petit ont été exécutées en 1915 et 1916. Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreux étudiants de l’ULB ont subi le même sort. Ce cimetière compte 365 tombes, dont 219 ont été exhumées au fil des années. Sur les 146 corps restés sur place, 38 restent non identifiés. Les croix catholiques côtoient les étoiles de David. Les victimes sont toutes des résistants ou des otages, d’appartenance politique diverses. Les tombes datant de la Première guerre mondiale ont toutes été désaffectées. Ce n'est pas le cas des tombes de la guerre 40-45.