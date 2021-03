Des parcelles de la forêt amazonienne vendues illégalement sur Facebook Marketplace : les dessous d'une pratique nuisible

À ces critères de recherche, ajoutez la localisation sur un territoire brésilien proche de l’immense forêt, de préférence de l’état de Rondônia, et vous aurez l’embarras du choix. En changeant la localité de la recherche, nous trouvons à chaque fois un minimum de deux à trois parcelles à vendre.

Pour vous offrir un morceau d’Amazonie, rien de plus simple, nous avons fait le test en suivant les indications données par la BBC dans le cadre de son enquête. Il suffit d’indiquer dans l’onglet Marketplace de Facebook les mentions "floresta", "madeira" ou encore "selva nativa" qui signifient respectivement forêts, bois et forêt vierge.

Si cela peut sembler n’être que de la vente de terrains privés, cette pratique pose problème car il s’agit dans certains cas de territoires situés sur des zones protégées ou réservées aux peuples aborigènes qui y vivent. Et leur superficie s’étend dans certains cas sur des territoires d’une superficie équivalente à 1000 terrains de football, relate le média britannique. Alors que la forêt amazonienne est en déclin depuis de nombreuses années, ces acquisitions illégales pourraient contribuer à la déforestation massive de ce poumon vert.

Vendre quelque chose sur Facebook est d’une simplicité absolue depuis le lancement de la fonctionnalité Marketplace sur le réseau social créé par Mark Zuckerberg. Prévu pour concurrencer les sites internet d’achat et de vente par des particuliers, cet outil fait désormais office de brocante 2.0 pour de nombreux utilisateurs. Au Brésil aussi, il est très populaire et les utilisateurs vont jusqu’à vendre illégalement des territoires situés en plein cœur de l’Amazonie, révèle une enquête de la BBC .

Faciles d'accès et vendues comme s'il s'agissait d'une simple propriété, le prix de vente de ces parcelles peut être triplé si les vendeurs fournissent un peu de travail. Lorsque le terrain est préparé pour être cultivé ou pour être investi par du bétail, son prix explose mais cela se fait au prix de la déforestation qui ravage déjà la forêt depuis de nombreuses années et réduit sa superficie. En 2020, on estimait à trois terrains de foot par minute la déforestation de la forêt amazonienne au Brésil.

Et l'état de Rondônia serait d'ailleurs le plus touché par ce fléau. "La principale cause de déforestation est le défrichement pour l’agriculture ou l’élevage. Bien qu’en nette régression ces dernières années, le taux annuel de déforestation au Brésil s’élève encore à 2,6 millions d’hectares, soit la superficie du Luxembourg", écrit l'institut belge de télédétection sur son site.

Les populations indigènes menacées

Au-delà de l'aspect environnemental, de nombreuses populations aborigènes vivent dans la forêt amazonienne. Vendus et déboisés, leurs territoires de chasse et de pêche se réduisent à petit feu et mettent à mal leur survie.

Ricardo Salles, ministre brésilien de l’Environnement indique pourtant que le gouvernement de ce pays d'Amérique latine a toujours prôné une politique de tolérance zéro pour tous les crimes, y compris environnementaux. Toutefois, la BBC note que le gouvernement de Jair Bolsonaro a réduit de 40% le budget de l’Ibama, l’agence fédérale en charge de lutter contre la déforestation.

Interrogé par le média britannique, Bitaté Uru Eu Wau Wau, le chef d'une communauté indigène menacée par ces pratiques, demande aux autorités d'intervenir. Il estime aussi que Facebook doit légiférer afin d'empêcher ces ventes nuisibles et dont l'objectif est "la déforestation des territoires indigènes".