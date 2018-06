Des orages touchent la France ces derniers jours, causant d'importants dégâts

Les orages font des ravages ces derniers jours en Belgique, mais nous ne sommes pas seuls impactés par ces intempéries. En France, une zone d'orage s'est développée, mettant plusieurs régions en alerte. C'est par exemple le cas de Bellot, un petit village de Seine-et-Marne de 800 habitants, victime d'inondations et de coulées de boue, causant d’importants dégâts.

L'eau s'infiltre dans les maisons et la violence du courant détruit le mobilier. Dans une maison, une cuisine est sens dessus dessous, l'évier arraché du mur et un meuble projeté au milieu de la pièce, le réfrigérateur est retrouvé à l'autre bout de la maison. Dans cette habitation, l'eau a très vite atteint 1 mètre de haut.

"L'énorme vague qui est arrivée, qui a cassé la porte, tout s'est engouffré, et on a eu de l'eau jusqu'à la taille", raconte son occupante.

Pas le temps de réagir

Deux petits cours d'eau traversent la commune et ont subitement débordé. "Vous n'avez même pas le temps de réagir", explique une autre Bellotière. "Même à monter des meubles, parce que vous avez quand même un étage. Vous avez pas le temps, ça se fait tellement vite", poursuit-elle avant de s'effondrer.

Même le camion de pompiers n'a pu avancer, bloqué sur une route envahie par la boue et les cailloux.

Ce mercredi à Toulouse, c'était aussi le déluge : le métro était sous eau en à peine quelques minutes et des voitures ont été déplacées par la force du courant. Près de Limoges, on constate des voitures bloquées, des routes barrées et des glissements de terrains.

Depuis près de deux semaines, c'est l'ensemble de la France qui est touchée.