Des New-yorkais détruisent leurs mauvais souvenirs de 2018

"Le cancer, la maltraitance des enfants, ..." autant de mauvais souvenirs que les New-yorkais ont décidé de mettre à la poubelle pour commencer l'année 2019 sur de bonnes bases. Ce 29 décembre marque en fait le jour du "bon débarras".

Des mots griffonnés sur des feuilles de papiers et jetés à la poubelle; voilà comment ces New-yorkais ont décidé de se débarrasser des mauvais souvenirs de 2018. "Tout ce que je déteste au monde, qu'il y ait plus d'amour l'an prochain", témoigne l'une d'entre elle. L'idée est inspirée d'une tradition d'Amérique latine qui consiste à remplir des poupées d'objets liés à des mauvais souvenirs et à les brûler. Une manière de passer le cap de 2019, le cœur et la tête un peu plus légers.