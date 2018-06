Prise d'otage terminée à Paris, un "forcené" interpellé

Le "forcené" armé qui s'était retranché mardi après-midi avec deux ou trois personnes dans une agence de publicité du Xe arrondissement de Paris a été interpellé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

"L’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger. Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant", écrit-il sur Twitter.

Le preneur d'otage est vivant et ses revendications étaient "hyper floues et incohérentes", dit-on au ministère de l'Intérieur, précisant que les négociateurs avaient du mal à le comprendre.

Un peu plus tôt, l'individu avait indiqué qu'il voulait parler à l'ambassadeur d'Iran.